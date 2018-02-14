Украина почти на 6% увеличила экспорт услуг
Киев • УНН
КИЕВ. 14 февраля. УНН. По итогам 2017 года Украина почти на 6% увеличила экспорт услуг. Об этом говорится в сообщении Государственной службы статистики Украины, передает УНН.
“В 2017 году экспорт услуг составил 10 млрд 446,6 млн долл., импорт — 5 млрд 359,2 млн долл. По сравнению с 2016 годом экспорт увеличился на 5,9% (на 578,6 млн долл.), импорт — на 0,6% (на 32,7 млн долл.). Положительное сальдо составило 5 млрд 87,4 млн долл. (в 2016 году также положительное — 4 млрд 541,5 млн долл.)”, - рассказали в Госстатистики.
Отмечается, что внешнеторговые операции проводились с партнерами из 225 стран мира.
Напомним, в 2017 году профицит платежного баланса Украины существенно вырос.