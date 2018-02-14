Україна майже на 6% збільшила експорт послуг

“У 2017 році експорт послуг становив 10 млрд 446,6 млн дол., імпорт — 5 млрд 359,2 млн дол. Порівняно із 2016 роком експорт збільшився на 5,9% (на 578,6 млн дол.), імпорт — на 0,6% (на 32,7 млн дол.). Позитивне сальдо становило 5 млрд 87,4 млн дол. (у 2016 році також позитивне — 4 млрд 541,5 млн дол.)”, — розповіли у Держстатистики.

Зазначається, що зовнішньоторговельні операції проводились із партнерами із 225 країн світу.

Нагадаємо, у 2017 році профіцит платіжного балансу України істотно зріс.