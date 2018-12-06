Украина имеет сильный научный потенциал в оборонной сфере - Турчинов
Киев • УНН
КИЕВ. 6 декабря. УНН. Производство современного и эффективного оружия невозможно без фундаментальных научных исследований. Об этом заявил Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов во время выставки-презентации научно-технических разработок и технологий учреждений НАН Украины “Наука — обороне и безопасности государства”, посвященной юбилейной дате — 100-летию основания Национальной академии наук Украины. Об этом сообщила пресс-служба СНБО Украины, передает УНН.
“Для противодействия военной агрессии жестокого и сильного врага мало мужества, профессионализма и патриотизма наших солдат и офицеров, им необходимо новое современное эффективное оружие и военная техника, а это невозможно без глубоких научных исследований и разработок”, — отметил Александр Турчинов.
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По его словам, выставка станет площадкой для разработки новых программ сотрудничества ученых НАН и Минобороны, Генштаба ВСУ, Государственного космического агентства и Госконцерна “Укроборонпром”, а также частных предприятий оборонно-промышленного комплекса.
По мнению секретаря СНБО Украины, представленные на этой выставке разработки должны получить высокую оценку наших военных.
“Это и принципиально новая броня для наших танков и БТР, и системы противодействия враждебным ракетам, и новые маскирующие покрытия, которые позволяют оставаться невидимыми даже в инфракрасном спектре света, и многие другие изобретений, значительно укрепят наш оборонный потенциал”, — отметил Турчинов.
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По его словам, знаменательным является то, что открытие выставки происходит в День Вооруженных Сил Украины, “фактически эта выставка — это поздравления наших славных воинов с их профессиональным праздником от ученых”.
Накануне Турчинов проинспектировал запуск крылатых ракет для охраны Азово-Черноморского региона.