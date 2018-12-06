Сьогодні відзначається День Збройних сил України
Київ • УНН
КИЇВ. 6 грудня. УНН. Сьогодні, 6 грудня, в Україні відзначається День Збройних сил України, встановлений постановою ВРУ в 1993 році. Відзначається щорічно 6 грудня - у день ухвалення в 1991 році закону України “Про Збройні сили України”, передає УНН.
Напередодні у Міністерстві оборони України відбулися урочисті збори до Дня Збройних сил України.
Президент, Верховний Головнокомандувач Збройних сил України Петро Порошенко напередодні цього дня звернувся до українських воїнів та особливо відзначив, що "вже п’ятий рік поспіль вони відзначають на передовій російсько-української війни" своє професійне свято.
Президент підкреслив, що "ця війна змусила усіх нас усвідомити масштаб загроз державній безпеці країни та мобілізуватися для протидії агресору".