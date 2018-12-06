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Сегодня отмечается День Вооруженных сил Украины

Киев • УНН

 • 13702 просмотра

КИЕВ. 6 декабря. УНН. Сегодня, 6 декабря, в Украине отмечается День Вооруженных сил Украины, установленный постановлением ВРУ в 1993 году. Отмечается ежегодно 6 декабря - в день принятия в 1991 году закона Украины "О Вооруженных силах Украины", передает УНН.

Сегодня отмечается День Вооруженных сил Украины

Накануне в Министерстве обороны Украины состоялось торжественное собрание ко Дню Вооруженных сил Украины.

Президент, Верховный Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Петр Порошенко накануне этого дня обратился к украинским воинам и особо отметил, что "уже пятый год подряд они отмечают на передовой российско-украинской войны" свой профессиональный праздник.

Президент подчеркнул, что "эта война заставила всех нас осознать масштаб угроз государственной безопасности страны и мобилизоваться для противодействия агрессору".

Украинские Национальные Новости

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