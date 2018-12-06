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Україна має сильний науковий потенціал в оборонній сфері - Турчинов

Київ • УНН

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КИЇВ. 6 грудня. УНН. Виробництво сучасної та ефективної зброї неможливо без фундаментальних наукових досліджень. Про це заявив Секретар Ради національної безпеки та оборони України Олександр Турчинов під час виставки-презентації науково-технічних розробок і технологій установ НАН України “Наука — обороні та безпеці держави”, присвяченої ювілейній даті — 100-річчю заснування Національної академії наук України. Про це повідомила прес-служба РНБО України, передає УНН.

Україна має сильний науковий потенціал в оборонній сфері - Турчинов

“Для протидії військовій агресії жорстокого та сильного ворога замало мужності, професіоналізму та патріотизму наших солдат та офіцерів, їм необхідна нова сучасна ефективна зброя та військова техніка, а це неможливо без глибоких наукових досліджень та розробок”, — зазначив Олександр Турчинов.

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За його словами, виставка стане майданчиком для опрацювання нових програм співпраці вчених НАН і Міноборони, Генштабу ЗСУ, Державного космічного агентства та Держконцерну “Укроборонпром” а також приватних підприємств оборонно-промислового комплексу.

На думку Секретаря РНБО України, представлені на цій виставці розробки повинні отримати високу оцінку наших військових.

“Це і принципово нова броня для наших танків і БТР, і системи протидії ворожим ракетам, і нові маскуючі покриття, які дозволяють залишатися невидимими навіть в інфрачервоному спектрі світла, і багато інших винаходів, що значно зміцнять наш оборонний потенціал”, - зазначив Турчинов.

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За його словами, знаменним є те, що відкриття виставки відбувається в День Збройних Сил України, “фактично ця виставка — це привітання наших славетних воїнів з їх професійним святом від науковців”.

Напередодні Турчинов проінспектував запуск крилатих ракет для охорони Азово-Чорноморського регіону.

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