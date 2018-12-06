Україна має сильний науковий потенціал в оборонній сфері - Турчинов
Київ • УНН
КИЇВ. 6 грудня. УНН. Виробництво сучасної та ефективної зброї неможливо без фундаментальних наукових досліджень. Про це заявив Секретар Ради національної безпеки та оборони України Олександр Турчинов під час виставки-презентації науково-технічних розробок і технологій установ НАН України “Наука — обороні та безпеці держави”, присвяченої ювілейній даті — 100-річчю заснування Національної академії наук України. Про це повідомила прес-служба РНБО України, передає УНН.
“Для протидії військовій агресії жорстокого та сильного ворога замало мужності, професіоналізму та патріотизму наших солдат та офіцерів, їм необхідна нова сучасна ефективна зброя та військова техніка, а це неможливо без глибоких наукових досліджень та розробок”, — зазначив Олександр Турчинов.
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За його словами, виставка стане майданчиком для опрацювання нових програм співпраці вчених НАН і Міноборони, Генштабу ЗСУ, Державного космічного агентства та Держконцерну “Укроборонпром” а також приватних підприємств оборонно-промислового комплексу.
На думку Секретаря РНБО України, представлені на цій виставці розробки повинні отримати високу оцінку наших військових.
“Це і принципово нова броня для наших танків і БТР, і системи протидії ворожим ракетам, і нові маскуючі покриття, які дозволяють залишатися невидимими навіть в інфрачервоному спектрі світла, і багато інших винаходів, що значно зміцнять наш оборонний потенціал”, - зазначив Турчинов.
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За його словами, знаменним є те, що відкриття виставки відбувається в День Збройних Сил України, “фактично ця виставка — це привітання наших славетних воїнів з їх професійним святом від науковців”.
Напередодні Турчинов проінспектував запуск крилатих ракет для охорони Азово-Чорноморського регіону.