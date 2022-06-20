Украина имеет мощности для компенсации транзита по “Северному потоку” - Макогон

Детали

Макогон заявил, что техническая мощность Суджи составляет 244 млн. куб. м в сутки. Для сравнения, обычная пропускная способность “Северного потока” составляет около 160 млн. куб. м в сутки, а в последнее время Газпром ограничил и ее на уровне 96 млн. куб. м.

Газпром уже оплатил и забронировал 77,2 млн куб. м/сутки мощности по маршруту Суджа, но использует только часть этой мощности, при этом его текущие номинации, или заявки на газ, составляют 41,7 млн куб. м/сутки, сказал Макогон.

Кроме того, ОГТСУ заявила, что Газпром может перебросить 32,4 млн куб. м/сутки резервных мощностей из Сохрановки в пункт Суджа, но он не воспользовался этой возможностью.

Общие свободные мощности, таким образом, составляют 109,8 млн куб. м/сутки.

Макогон также опроверг заявления Газпрома о том, что переброска потоков через Суджу технически невозможна, заявив, что транзит по маршруту Суджа достиг своей технической мощности в 2018 и 2019 годах.

В понедельник кремль заявил, что европа сама виновата в газовом кризисе и что у России есть газ для поставок, но сначала необходимо вернуть оборудование, которое в настоящее время обслуживается в Канаде для газопровода “Северный поток”.

Но Макогон сказал, что у россии есть несколько вариантов поддержания поставок, если она захочет ими воспользоваться. В дополнение к Судже есть 90 млн куб. м в день незадействованных мощностей по трубопроводу Ямал-Европа, по которому природный газ поступает из рф в Германию через Польшу и который не используется уже более месяца, сказал он.

“Они (Газпром — ред.) не заинтересованы в увеличении поставок в Европу. Они хотят поднять цены на газ”, — сказал Макогон.

Оптовые цены на газ в Нидерландах, являющиеся европейским эталоном, в понедельник выросли на 7%.

Столкнувшись с сокращением поставок российского газа, крупнейшие европейские покупатели пытаются найти альтернативные источники топлива, чтобы пополнить газовые хранилища и предотвратить энергетический кризис зимой.

Макогон сказал, что Украина сейчас закачивает около 1 миллиарда кубометров газа в месяц в свои внутренние хранилища в рамках подготовки к зиме. По оценкам Украины, потребление газа в этом году составит около 21 млрд. куб. м, по сравнению с 29 млрд. куб. м в 2021 году.

Напомним

На прошлой неделе российская энергетическая компания “Газпром” сообщила, что сократит мощность станции “Северного потока” до 67 млн кубометров в сутки.

Ранее по газопроводу прокачивали около 100 млн кубометров в сутки.

Добавим

Оператор ГТС Украины и НАК “Нефтегаз Украины” обратились в компетентные органы Германии по приостановке работы “Северного потока — 1”.

Как считает генеральный директор Оператора ГТС Украины Сергей Макогон, Германия может в одностороннем порядке ограничить транспортировку газа через “Северный поток-1” без согласований с Венгрией или другими странами.

При этом до ввода полного эмбарго на газ объемы транзита в ЕС следует направить на украинский маршрут, чтобы повысить безопасность поставки газа в Европу и обеспечить более надежную защиту украинской газотранспортной инфраструктуре, считает он.

Ранее УНН писал, что Украина имеет мощности, чтобы обеспечить необходимый транзит к европейским потребителям в случае остановки “Северного Потока — 1”.