Україна має потужності для компенсації транзиту "Північним потоком" - Макогон

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Макогон заявив, що технічна потужність Суджі становить 244 млн куб. м у добу. Для порівняння, звичайна пропускна здатність “Північного потоку” становить близько 160 млн куб. м у добу, а у останнім часом Газпром обмежив і її на рівні 96 млн куб. м.

Газпром уже сплатив і забронював 77,2 млн куб. м/добу потужності по маршруту Суджа, але використовує лише частину цієї потужності, при цьому його поточні номінації, або заявки на газ, становлять 41,7 млн куб. м/добу, сказав Макогон.

Крім того, ОГТСУ заявила, що Газпром може перекинути 32,4 млн куб. м/добу резервних потужностей із Сохранівки в пункт Суджа, але він не скористався цією можливістю.

Загальні вільні потужності, таким чином, становлять 109,8 млн куб. м/добу.

Макогон також спростував заяви Газпрому про те, що перекидання потоків через Суджу технічно неможливе, заявивши, що транзит по маршруту Суджа досяг своєї технічної потужності в 2018 та 2019 роках.

У понеділок кремль заявив, що Європа сама винна в газовій кризі і що у росії є газ для поставок, але спочатку необхідно повернути обладнання, яке нині обслуговується в Канаді для газопроводу “Північний потік”.

Але Макогон сказав, що у росії є кілька варіантів підтримки постачання, якщо вона захоче ними скористатися. У додаток до Суджі є 90 млн куб. м на день незадіяних потужностей по трубопроводу Ямал-Європа, по якому природний газ надходить з рф у Німеччину через Польщу та який не використовується вже більше місяця, сказав він.

“Вони (Газпром — ред.) не зацікавлені у збільшенні поставок у Європу. Вони хочуть підняти ціни на газ”, — сказав Макогон.

Оптові ціни на газ у Нідерландах, що є європейським стандартом, у понеділок зросли на 7%.

Зіткнувшись із скороченням поставок російського газу, найбільші європейські покупці намагаються знайти альтернативні джерела палива, щоб поповнити газові сховища та запобігти енергетичній кризі взимку.

Макогон сказав, що Україна зараз закачує близько 1 мільярда кубометрів газу в місяць у свої внутрішні сховища у рамках підготовки до зими. За оцінками України, споживання газу цього року становитиме близько 21 млрд куб. м, порівняно з 29 млрд куб. м в 2021 році.

Нагадаємо

Минулого тижня російська енергетична компанія “Газпром” повідомила, що скоротить потужність станції “Північного потоку” до 67 млн кубометрів добу.

Раніше газопроводом прокачували близько 100 млн кубометрів в добу.

Додамо

Оператор ГТС України та НАК “Нафтогаз України” звернулися до компетентних органів Німеччини щодо призупинення роботи “Північного потоку — 1”.

Як вважає генеральний директор Оператора ГТС України Сергій Макогон, Німеччина може в односторонньому порядку обмежити транспортування газу через “Північний потік-1” без погоджень із Угорщиною чи іншими країнами.

При цьому до введення повного ембарго на газ обсяги транзиту в ЄС слід направити на український маршрут, щоб підвищити безпеку постачання газу до Європи та забезпечити більш надійний захист української газотранспортної інфраструктури, вважає він.

Раніше УНН писав, що Україна має потужності, щоб забезпечити необхідний транзит до європейських споживачів у разі зупинки “Північного Потоку — 1”.