Украина должна получить профессиональную систему управления государством - В.Гройсман
Киев • УНН
КИЕВ. 9 февраля. УНН. Премьер-министр Украины Владимир Гройсман отметил, что сегодняшней задачей правительства является создание профессиональной системы управления государством. Об этом он сказал на конференции в Брюсселе, передает УНН.
"Самая главная наша проблема, на мой взгляд, это институциональная слабость. И это первая задача, которая стоит сегодня перед нами - мы должны получить профессиональную, компетентную систему и власти, и систему управления государством ", - подчеркнул он.
Премьер напомнил, что правительство начало полноценную реформу государственной службы с 1 мая 2016 года, которая продолжается.
"Многие говорили о том, что: мы не будем делать эту реформу. Так, она является сложной, она впервые за 25 лет нашей независимости, она неоднозначна наверное, но мы пошли на перезагрузку всей системы государственной власти в стране ", - отметил он.
Кроме того, по словам В.Гройсмана, была проведена масштабная децентрализация власти в Украине.
Напомним, премьер-министр Украины Владимир Гройсман прибыл с рабочим визитом в Брюссель .
Программой визита запланированы встречи главы правительства Украины с президентом Европейского Совета Дональдом Туском, президентом Европейской комиссии Жан-Клодом Юнкером, заместителем генерального секретаря НАТО Роуз Геттемюллер.
Как сообщал УНН, В.Гройсман заявил, что Украина будет делать все для углубления сотрудничества с НАТО.