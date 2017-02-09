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Україна має отримати професійну систему управління державою – В.Гройсман

Київ • УНН

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КИЇВ. 9 лютого. УНН. Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман наголосив, що сьогоднішнім завдання уряду є створення професійної системи управління державою. Про це він сьогодні сказав на конференції у Брюсселі, передає УНН.

Україна має отримати професійну систему управління державою – В.Гройсман

“Найголовніша наша проблема, на мій погляд, це інституційна слабкість. І це перше завдання, яке стоїть сьогодні перед нами — ми маємо отримати професійну, компетентну систему і влади, і систему управління державою”, — наголосив він.

Прем’єр нагадав, що уряд розпочав повноцінну реформу державної служби з 1 травня 2016 року, яка триває.

“Багато хто говорив про те, що: ми не будемо робити цю реформу. Так, вона є складною, вона є вперше за 25 років нашої незалежності, вона є неоднозначною напевне, але ми пішли на перезавантаження всієї системи державної влади в країні”, — зазначив він.

Крім того, за словами В.Гройсмана, було проведено масштабну децентралізацію влади в Україні.

Нагадаємо, Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман прибув з робочим візитом до Брюсселя.

Програмою візиту заплановані зустрічі глави уряду України з президентом Європейської Ради Дональдом Туском, президентом Європейської комісії Жан-Клодом Юнкером, заступником генерального секретаря НАТО Роуз Геттемюллер.

Як повідомляв УНН, В.Гройсман заявив, що Україна робитиме все для поглиблення співпраці з НАТО.

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