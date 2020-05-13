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В Украины есть 6-месячный запас пшеницы, поэтому нет необходимости ограничивать экспорт - Шмыгаль

Киев • УНН

 • 17232 просмотра

КИЕВ. 13 мая. УНН. Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил о наличии шестимесячного запаса в Украине пшеницы и отсутствии необходимости ограничения экспорта этой культуры. Об этом он сообщил во время часа вопросов к правительству, передает корреспондент УНН.

В Украины есть 6-месячный запас пшеницы, поэтому нет необходимости ограничивать экспорт - Шмыгаль

"О пшенице. Украина является "житницей мира", а не только Европы. У нас достаточное количество, и есть 6-месячный запас для потребления Украиной до нового урожая. Мы работаем с фермерами и соответствующими агрокомпаниями, с которыми осуществляем еженедельный анализ относительно того, как нужно вести политику в экспорте продовольствия, зерна в частности. Если мы не сделаем экспорт в тех объемах, в которых должны за шестимесячных запасов, которые имеем - мы получим зерно, которое нам придется выбросить на помойку. Агрокомпании и бюджет потеряют валютную выручку - мы и предприятия не сможем получить то, что планировали", - сказал Шмыгаль.

Премьер отметил, что внедрение квотирования на вывоз из Украины гречневой крупы было оправданной мерой, поскольку месяц назад на рынке присутствовали "панические настроения по этому продукту".

"Мы инициировали и подписали дополнительные контракты по поставкам в страны гречки и фактически ввели запрет на ее экспорт", - сказал он

Однако, несмотря на весеннюю засуху, новый урожай зерновых в Украине будет практически на уровне прошлого года, считает Шмыгаль.

"Пошли дожди, ожидаем улучшения прогноза урожая, и аналитика в этом проводится", - сказал он.

Напомним, что в марте объемы производства в сельском хозяйстве уменьшились на 5,2%.

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