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В України є 6-місячний запас пшениці, тож немає потреби обмежувати експорт – Шмигаль

Київ • УНН

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КИЇВ. 13 травня. УНН. Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив про наявність шестимісячного запасу в Україні пшениці й відсутності необхідності обмеження експорту цієї культури. Про він повідомив під час години запитань до уряду, передає кореспондент УНН.

В України є 6-місячний запас пшениці, тож немає потреби обмежувати експорт – Шмигаль

"Щодо пшениці. Україна є "житницею світу", а не лише Європи. У нас достатня кількість, і є 6-місячний запас для споживання Україною до нового врожаю. Ми працюємо з фермерами й відповідними агрокомпаніями, з якими здійснюємо щотижневий аналіз щодо того, як потрібно вести політику в експорті продовольства, зерна зокрема. Якщо ми не зробимо експорт у тих обсягах, в яких повинні за шестимісячних запасів, які маємо - ми отримаємо зерно, яке нам доведеться викинути на смітник. Агрокомпанії і бюджет втратять валютну виручку - ми і підприємства не зможемо отримати те, що планували", - сказав Шмигаль.

Прем'єр зазначив, що впровадження квотування на вивіз з України гречаної крупи було виправданим заходом, оскільки місяць тому на ринку були присутні "панічні настрої щодо цього продукту".

"Ми ініціювали й підписали додаткові контракти з постачання до країн гречки і фактично запровадили заборону на її експорт", - сказав він

Проте, незважаючи на весняну посуху, новий урожай зернових в Україні буде практично на рівні минулого року, вважає Шмигаль.

"Пішли дощі, очікуємо поліпшення прогнозу врожаю, і аналітика щодо цього проводиться", - сказав він.

Нагадаємо, що у березні обсяги виробництва у сільському господарстві зменшились на 5,2%.

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