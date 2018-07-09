Украина квалифицировалась в Суперфинала Евролиги по пляжному футболу

В каждом из первых двух периодов команды обменялись голами. По два мяча на свой счет записали Дмитрий Медведь и Сэм Кескин. В заключительной трети матча ситуация повторилась — с той разницей, что украинцы и турки забили уже по два мяча. В составе нашей сборной отличились Виталий Сидоренко и Игорь Борсук, а у соперников — дважды Терзиоглу Барыс — 4:4.

Настоящий перелом наступил в овертайме. Два мяча от Дмитрия Медведя и Александра Корнейчука нокаутировали сборную Турции. В итоге — 6:4 в пользу подопечных Евгения Вареницы.

Итак, всего в турнире по итогам двух этапов сборная Украины набрала 12 очков, что дает ей право выступить в сентябре в итальянской Катании в Суперфинале Евролиги-2018.

Отметим, что в другом матче группового раунда Испания также в дополнительное время одолела сборную Португалии — 5:4.