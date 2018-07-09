Украина квалифицировалась в Суперфинала Евролиги по пляжному футболу
Киев • УНН
КИЕВ. 9 июля. УНН. В последнем поединке второго отборочного этапа Евролиги-2018 в Назаре сборная Украины по пляжному футболу в дополнительное время переиграла команду Турции, передает УНН со ссылкой на пресс-службу ФФУ.
В каждом из первых двух периодов команды обменялись голами. По два мяча на свой счет записали Дмитрий Медведь и Сэм Кескин. В заключительной трети матча ситуация повторилась — с той разницей, что украинцы и турки забили уже по два мяча. В составе нашей сборной отличились Виталий Сидоренко и Игорь Борсук, а у соперников — дважды Терзиоглу Барыс — 4:4.
Настоящий перелом наступил в овертайме. Два мяча от Дмитрия Медведя и Александра Корнейчука нокаутировали сборную Турции. В итоге — 6:4 в пользу подопечных Евгения Вареницы.
Итак, всего в турнире по итогам двух этапов сборная Украины набрала 12 очков, что дает ей право выступить в сентябре в итальянской Катании в Суперфинале Евролиги-2018.
Отметим, что в другом матче группового раунда Испания также в дополнительное время одолела сборную Португалии — 5:4.