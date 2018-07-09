Україна кваліфікувалася до Суперфіналу Євроліги з пляжного футболу

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КИЇВ. 9 липня. УНН. В останньому поєдинку другого відбірного етапу Євроліги-2018 у Назаре збірна України з пляжного футболу в додатковий час переграла команду Туреччини, інформує УНН з посиланням на прес-службу ФФУ.

У кожному з перших двох періодів команди обмінялися голами. По два м’ячі на свій рахунок записали Дмитро Медвідь та Сем Кескін. У заключній третині матчу ситуація повторилася — із тією різницею, що українці й турки забили вже по два м’ячі. У складі нашої збірної відзначилися Віталій Сидоренко та Ігор Борсук, а в суперників — двічі Терзиоглу Барис — 4:4.

Справжній перелом настав в овертаймі. Два м’ячі від Дмитра Медвідя та Олександра Корнійчука нокаутували збірну Туреччини. У підсумку — 6:4 на користь підопічних Євгена Варениці.

Отже, загалом у турнірі за підсумками двох етапів збірна України набрала 12 очок, що дає їй право виступити у вересні в італійській Катанії у Суперфіналі Євроліги-2018.

Відзначимо, що в іншому матчі групового раунду Іспанія також у додатковий час здолала збірну Португалії — 5:4.

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