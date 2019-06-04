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Украина хочет увеличить количество лоукостов и отменить роуминг в ЕС

Украина хочет увеличить количество лоукостов и отменить роуминг в ЕС

Киев  •  УНН

 • 15985 просмотра

КИЕВ. 4 июня. УНН. Украина хочет добиться через сотрудничество в формате Восточного партнерства увеличения количества лоукостов и отменить роуминг в Европе для украинских граждан. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Василий Боднар в эфире UA: Украинский радио, передает УНН.

"Восточное партнерство - это хорошая инициатива, которая дает механизмы сближения стран, которые к этому стремятся, в Европейский Союз - именно под таким углом ее было воспринято в 2009 году, когда ее инициировали Польша и Швеция. Давайте говорить об этом не как о заменителе европейской интеграции, а как о том, что может помочь провести определенные реформы и сблизить Украину (с ЕС - ред.) в определенных сферах", - отметил Боднар.

По его словам, позиция Украины заключается в том, чтобы направить этот формат в максимально прагматичное русло.

"То есть, чтобы это было, например, сконцентрировано на уменьшении роуминга или отмене его для граждан Украины в Европе или наоборот, усилении коммуникаций - лоукосты, больше поездов, улучшение дорожного сообщения, различных европейских программ, присоединение Украины к проекту "Междуморья" , - отметил Боднар.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский встретился с министрами иностранных дел Королевства Швеция Маргот Валльстрём и Республики Польша Яцеком Чапутовичем, которые находятся в Украине.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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