У АП розповіли подробиці зустрічі Зеленського з главами МЗС Швеції та Польщі

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Київ • УНН

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КИЇВ. 31 травня. УНН. Президент України Володимир Зеленський зустрівся з міністрами закордонних справ Королівства Швеція Маргот Вальстрьом і Республіки Польща Яцеком Чапутовичем, які перебувають в Україні. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу АП. 

Глава держави подякував за підтримку України з боку Польщі та Швеції у захисті суверенітету та територіальної цілісності й у питанні звільнення українських полонених.

"Дякую за підтримку санкційної політики проти Росії та сподіваюся на її продовження – поки українські території не будуть повернуті повністю", – зазначив Володимир Зеленський.

Президент також наголосив, що боротьба з корупцією, бідністю та економічною стагнацією – це другий фронт для України. І лише виборовши перемогу на обох фронтах, українці зможуть побудувати державу, про яку вони мріють і якої варті.

Зі свого боку очільники зовнішньополітичних відомств Польщі та Швеції підтвердили послідовну підтримку зусиль України із захисту територіальної цілісності, повернення всіх українських полонених, незаконно захоплених Росією, а також у питаннях інтеграції України до Європейського Союзу.

У контексті відзначення 10-ї річниці Східного партнерства ЄС у цьому році Володимир Зеленський зазначив, що для України критично важливо зберегти позитивні здобутки останніх років і прискорити виконання Угоди про асоціацію та інші системні зміни.

Президент України також запевнив європейських партнерів, що Україна продовжить рух у напрямку поглиблення інтеграції з Європейським Союзом і НАТО.

Як повідомляв УНН, Зеленський зустрівся з главами МЗС Швеції та Польщі

Українські Національні Новини

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