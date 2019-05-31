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Зеленський зустрівся з главами МЗС Швеції та Польщі

Зеленський зустрівся з главами МЗС Швеції та Польщі

Київ • УНН

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КИЇВ. 31 травня. УНН. Президент України Володимир Зеленський зустрівся з главами зовнішньополітичних відомств Польщі і Швеції. Про це повідомляє МЗС Польщі в Twitter, передає УНН.

"Під час візиту до Києва, міністри Польщі Яцек Чапутовіч та Швеції Маргот Валстрьом зустрілися з Президентом України Володимиром Зеленським", - повідомило міністерство.

За інформацією відомства, під час зустрічі було обговорено підтримку територіальної цілісності і суверенітету України, відновлення миру на Донбасі та подальше співробітництво України з ЄС.

Як повідомляв УНН, раніше Франція і Німеччина висловили президенту України Володимиру Зеленському готовність дати новий імпульс переговорному процесу у "нормандському форматі", а також обговорили інцидент у Керченській протоці.

Також нагадаємо, що напередодні міністр закордонних справ Польщі Яцек Чапутовіч і міністр закордонних справ Швеції Маргот Вальстрем після прибуття до Києва провели зустрічі з заступником глави АП Вадимом Пристайком та міністром закордонних справ України Павлом Клімкіним.

Українські Національні Новини

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