В АП рассказали подробности встречи Зеленского с главами МИД Швеции и Польши

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Киев  •  УНН

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КИЕВ. 31 мая. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский встретился с министрами иностранных дел Королевства Швеция Валльстрём и Республики Польша Яцеком Чапутовичем, которые находятся в Украине. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу АП.

Глава государства поблагодарил за поддержку Украины со стороны Польши и Швеции в защите суверенитета и территориальной целостности и в вопросе освобождения украинских пленных.

"Спасибо за поддержку санкционной политики против России и надеюсь на ее продолжение - пока украинской территории не будут возвращены полностью", - отметил Владимир Зеленский.

Президент также отметил, что борьба с коррупцией, бедностью и экономической стагнацией - это второй фронт для Украины. И только завоевав победу на обоих фронтах, украинцы смогут построить государство, о котором они мечтают и какого стоят.

Со своей стороны руководители внешнеполитических ведомств Польши и Швеции подтвердили последовательную поддержку усилий Украины по защите территориальной целостности, возвращения всех украинских пленных, незаконно захваченных Россией, а также в вопросах интеграции Украины в Европейский Союз.

В контексте празднования 10-й годовщины Восточного партнерства ЕС в этом году Владимир Зеленский отметил, что для Украины критически важно сохранить позитивные достижения последних лет и ускорить выполнение Соглашения об ассоциации и другие системные изменения.

Президент Украины также заверил европейских партнеров, что Украина продолжит движение в направлении углубления интеграции с Европейским Союзом и НАТО.

Как сообщал УНН, Зеленский встретился с главами МИД Швеции и Польши.

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