Україна хоче збільшити кількість лоукостів і скасувати роумінг в ЄС
Київ • УНН
КИЇВ. 4 червня. УНН. Україна хоче домогтися через співробітництво в форматі Східного партнерства збільшення кількості лоукостів і скасувати роумінг в Європі для українських громадян. Про це заявив заступник міністра закордонних справ Василь Боднар в ефірі UA: Українське радіо, передає УНН.
"Східне партнерство – це добра ініціатива, яка дає механізми зближення країн, які цього прагнуть, до Європейського Союзу – саме під таким кутом її було сприйнято в 2009 році, коли її ініціювали Польща і Швеція. Давайте говорити про це не як замінник європейської інтеграції, а як про те, що може допомогти провести певні реформи і зблизити Україну (з ЄС – ред.) у певних сферах", - зазначив Боднар.
За його словами, позиція України полягає в тому, щоб спрямувати цей формат у максимально прагматичне русло.
"Тобто, щоб це було, наприклад, сконцентровано на зменшенні роумінгу або скасування його для громадян України в Європі або навпаки, на посилення комунікацій – лоукости, більше поїздів, покращення дорожнього сполучення, різних європейських програм, приєднання України до проекту "Міжмор'є", - зауважив Боднар.
Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський зустрівся з міністрами закордонних справ Королівства Швеція Маргот Вальстрьом і Республіки Польща Яцеком Чапутовичем, які перебувають в Україні.