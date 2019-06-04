Україна хоче збільшити кількість лоукостів і скасувати роумінг в ЄС

"Східне партнерство – це добра ініціатива, яка дає механізми зближення країн, які цього прагнуть, до Європейського Союзу – саме під таким кутом її було сприйнято в 2009 році, коли її ініціювали Польща і Швеція. Давайте говорити про це не як замінник європейської інтеграції, а як про те, що може допомогти провести певні реформи і зблизити Україну (з ЄС – ред.) у певних сферах", - зазначив Боднар.

За його словами, позиція України полягає в тому, щоб спрямувати цей формат у максимально прагматичне русло.

"Тобто, щоб це було, наприклад, сконцентровано на зменшенні роумінгу або скасування його для громадян України в Європі або навпаки, на посилення комунікацій – лоукости, більше поїздів, покращення дорожнього сполучення, різних європейських програм, приєднання України до проекту "Міжмор'є", - зауважив Боднар.

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський зустрівся з міністрами закордонних справ Королівства Швеція Маргот Вальстрьом і Республіки Польща Яцеком Чапутовичем, які перебувають в Україні.