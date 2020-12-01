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Украина хочет, чтоб Евросоюз ввел должность спецпредставителя ЕС в Крыму — Кулеба

Украина хочет, чтоб Евросоюз ввел должность спецпредставителя ЕС в Крыму — Кулеба

Киев • УНН

 • 12182 просмотра

КИЕВ. 1 декабря. УНН. ЕС является хорошим партнером для Украины и поддерживает страну с начала аннексии Крыма и военного конфликта на Донбассе, однако пока еще есть “пространство для улучшений”. Об этом в интервью изданию Anadolu рассказал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, передает УНН.

“Хотелось бы, чтобы была введена должность специального представителя ЕС в Крыму. Потому что это кризисы, которые происходят даже не в непосредственной близости от Европы, они [также] происходят в Европе, и они заслуживают особого внимания”, — сказал Кулеба.

Глава МИД Украины сообщил, что Россия систематически подавляет меньшинства и любые группы, которые не согласны с российской оккупацией Крыма.

“Россия русифицирует Крым. Крымскотатарский Меджлис — представительный орган — запрещен. Обучение на украинском языке доступно только 0,2% школьникам Крыма. Все это является явным нарушением международного гуманитарного права”, — подчеркнул министр.

Он также уверенно высказался по возвращению Крыма: “Я абсолютно уверен, что Россия в конце концов уйдет из Крыма, Украина вернет себе суверенитет, крымские татары вернутся на полуостров и будут наслаждаться жизнью на родной земле”.

Как сообщал УНН, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба считает, что Турция будет надежным партнером Украины в международном координационном механизме “Крымская платформа”.

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Украинские Национальные Новости

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