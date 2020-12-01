Україна хоче, щоб Євросоюз ввів посаду спецпредставника ЄС у Криму — Кулеба

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Київ • УНН

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КИЇВ. 1 грудня. УНН. ЄС є хорошим партнером для України і підтримує країну з початку анексії Криму та військового конфлікту на Донбасі, проте поки ще є “простір для поліпшень”. Про це в інтерв’ю виданню Anadolu розповів міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, передає УНН.

“Хотілося б, щоб була введена посада спеціального представника ЄС у Криму. Тому що це кризи, які відбуваються навіть не в безпосередній близькості від Європи, вони [також] відбуваються в Європі, і вони заслуговують на особливу увагу”, — сказав Кулеба.

Очільник МЗС України повідомив, що Росія систематично придушує меншини та будь-які групи, які не згодні з російською окупацією Криму.

“Росія русифікує Крим. Кримськотатарський Меджліс — представницький орган — заборонений. Навчання українською мовою доступне лише 0,2% школярів Криму. Все це є явним порушенням міжнародного гуманітарного права”, — підкреслив міністр.

Він також впевнено висловився щодо повернення Криму: “Я абсолютно впевнений, що Росія врешті-решт вийде з Криму, що Україна поверне собі суверенітет, кримські татари повернуться на півострів і будуть насолоджуватися життям на рідній землі”.

Як повідомляв УНН, міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба вважає, що Туреччина буде надійним партнером України в міжнародному координаційному механізмі “Кримська платформа”.

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