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Украина хочет подписать соглашение с США о поставках сжиженного газа по ленд-лизу – Foreign Policy

Украина хочет подписать соглашение с США о поставках сжиженного газа по ленд-лизу – Foreign Policy

Киев • УНН

 • 186793 просмотра

КИЕВ. 15 июня. УНН. Украина хочет подписать соглашение с США о поставках американского сжиженного природного газа по ленд-лизу. Об этом сообщает журнал Foreign Policy, информирует УНН.

Цитата

“Украинские топ-менеджеры в сфере энергетики предлагают США и другим западным столицам множество потенциальных решений для обеспечения поставок на предстоящую зиму и увеличения внутреннего производства. Это включает обеспечение международного финансирования для закупки природного газа у крупных экспортеров на Ближнем Востоке и в Северной Африке, разработку альтернативных маршрутов поставок и возможное соглашение с Вашингтоном об импорте СПГ из США по ленд-лизу“, - пишет издание.

Детали

Как отметили, гендиректор НАК "Нафтогаза Украины" Юрий Витренко на прошлой неделе заявил в Вашингтоне, что Украине необходимо 8 млрд долларов для импорта 6 млрд кубометров газа до начала зимы.

“В США есть очень четкий мандат на оказание необходимой помощи Украине. Мы хотим структурировать его разумным образом, чтобы не было никакого бремени для американских налогоплательщиков", - цитирует Витренко Foreign Policy.

Дополнение

Как писал УНН, США отправляют в Европу большую часть своего сжиженного газа.

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