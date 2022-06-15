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Україна хоче підписати угоду зі США про постачання зрідженого газу за ленд-лізом – Foreign Policy

Україна хоче підписати угоду зі США про постачання зрідженого газу за ленд-лізом – Foreign Policy

Київ • УНН

 • 186794 перегляди

КИЇВ. 15 червня. УНН. Україна хоче підписати угоду зі США про постачання американського зрідженого природного газу за ленд-лізом. Про це повідомляє журнал Foreign Policy, інформує УНН.

Цитата

“Українські топ-менеджери у сфері енергетики пропонують США та іншим західним столицям безліч потенційних рішень для забезпечення постачання на майбутню зиму та збільшення внутрішнього виробництва. Це включає забезпечення міжнародного фінансування для закупівлі природного газу у великих експортерів на Близькому Сході та Північній Африці, розробку альтернативних маршрутів постачання та можливу угоду з Вашингтоном про імпорт ЗПГ із США за ленд-лізом“, - пише видання.

Деталі

Як зазначили, гендиректор НАК "Нафтогазу України" Юрій Вітренко минулого тижня заявив у Вашингтоні, що Україні необхідно 8 млрд доларів для імпорту 6 млрд кубометрів газу до початку зими.

“У США є дуже чіткий мандат на надання необхідної допомоги Україні. Ми хочемо структурувати його розумним чином, щоб не було жодного тягаря для американських платників податків", - цитує Вітренка Foreign Policy.

Доповнення

Як писав УНН, США відправляють до Європи більшу частину свого зрідженого газу.

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