Украина хочет быть на передовой борьбы с "договорниками" - Баранка
Киев • УНН
КИЕВ. 17 июля. УНН. Глава комитета УАФ по этике и честной игре Франческо Баранка рассказал об успехах борьбы с договорными матчами в Украине, передает УНН со ссылкой на сайт Рейтинг Букмекеров.
По его словам, в этом сезоне было зафиксировано не более 20 подозрительных матчей.
"У нас были некоторые контакты с представителями федераций других видов спорта в Украине, и в целом у нас была интересная встреча с министром спорта Украины. Украина хочет быть на передовой борьбы против договорных матчей, и это очень положительно.
Приглашаю представителей всех других видов спорта в Украине обратиться к нам - мы можем помочь им в ситуации, когда честность игры перестанет быть ценностью. И мы покажем им, что можно обеспечить честную и чистую конкуренцию, не тратя на это денег", - отметил Баранка.
Также, по его словам, легализация игорного бизнеса в Украине может способствовать урегулированию беттинга.
"Букмекеры будут все активнее участвовать в борьбе против договорных матчей", - пояснил Баранка.
Напомним, как сообщал УНН, по "закону Павелко" отрыто и расследуются восемь дел о договорных матчах.