Україна хоче бути на передовій боротьби з "договірниками" - Баранка

За його словами, у цьому сезоні було зафіксовано не більше 20 підозрілих матчів.

"У нас були деякі контакти з представниками федерацій інших видів спорту в Україні, і в цілому у нас була цікава зустріч з міністром спорту України. Україна хоче бути на передовій боротьби проти договірних матчів, і це дуже позитивно.

Запрошую представників всіх інших видів спорту в Україні звернутися до нас - ми можемо допомогти їм в ситуації, коли чесність гри перестане бути цінністю. І ми покажемо їм, що можна забезпечити чесну і чисту конкуренцію, не витрачаючи на це грошей", - зазначив Баранка.

Також, за його словами, легалізація грального бізнесу в Україні може сприяти врегулюванню беттінга.

"Букмекери будуть все активніше брати участь у боротьбі проти договірних матчів", - пояснив Баранка.

Нагадаємо, як повідомляв УНН, за "законом Павелка" відрито і розслідуються вісім справ про договірні матчі.