Украина импортировала из РФ нефти и нефтепродуктов на 840 млн долларов

Крупнейшим поставщиком нефти и нефтепродуктов в Украину является Россия. За 5 месяцев этого года РФ поставила Украине нефти и нефтепродуктов на 842,1 млн долл.

Второе место в списке принадлежит Беларуси. Так, в январе-мае белорусы завезли в Украину нефти и нефтепродуктов на 775 млн долл.

Замыкает тройку лидеров Литва с показателем в 223,2 млн долл.

Также сообщается, что на экспорт за 5 месяцев этого года Украина поставила 295,8 тыс. тонн нефти и нефтепродуктов общей стоимостью 132,9 млн долл.

Напомним, РФ запретила экспорт нефти в Украину.