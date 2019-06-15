Украина импортировала из РФ нефти и нефтепродуктов на 840 млн долларов
Киев • УНН
КИЕВ. 15 июня. УНН. В январе-мае 2019 года Украина импортировала 3,2 млрд тонн нефти и нефтепродуктов общей стоимостью 2,039 млрд долл. Об этом свидетельствуют данные Государственной фискальной службы, передает УНН.
Крупнейшим поставщиком нефти и нефтепродуктов в Украину является Россия. За 5 месяцев этого года РФ поставила Украине нефти и нефтепродуктов на 842,1 млн долл.
Второе место в списке принадлежит Беларуси. Так, в январе-мае белорусы завезли в Украину нефти и нефтепродуктов на 775 млн долл.
Замыкает тройку лидеров Литва с показателем в 223,2 млн долл.
Также сообщается, что на экспорт за 5 месяцев этого года Украина поставила 295,8 тыс. тонн нефти и нефтепродуктов общей стоимостью 132,9 млн долл.
Напомним, РФ запретила экспорт нефти в Украину.