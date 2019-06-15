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Україна імпортувала з РФ нафти та нафтопродуктів на 840 млн доларів

Київ • УНН

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КИЇВ. 15 червня. УНН. У січні-травні 2019 року Україна імпортувала 3,2 млрд тонн нафти та нафтопродуктів загальною вартістю 2,039 млрд дол. Про це свідчать дані Державної фіскальної служби, передає УНН.

Україна імпортувала з РФ нафти та нафтопродуктів на 840 млн доларів

Найбільшим постачальником нафти та нафтопродуктів в Україну є Росія. За 5 місяців цього року РФ поставила Україні нафти та нафтопродуктів на 842,1 млн дол.

Друге місце в списку належить Білорусі. Так, у січні-травні білоруси завезли в Україну нафти та нафтопродуктів на 775 млн дол.

Замикає трійку лідерів Литва із показником у 223,2 млн дол.

Також повідомляється, що на експорт за 5 місяців цього року Україна поставила 295,8 тис. тонн нафти та нафтопродуктів загальною вартістю 132,9 млн дол.

Нагадаємо, РФ заборонила експорт нафти до України.

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