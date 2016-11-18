Украина и США выступили в ООН против российской резолюции по "героизации нацизма"
Киев • УНН
КИЕВ. 18 ноября. УНН. Три страны, в частности США и Украина, проголосовали против представленного Россией проекта резолюции ООН, в котором РФ заявляет об осуждении "героизации нацизма", передает УНН со ссылкой на Радио Свобода.
Третий комитет Генеральной ассамблеи ООН, которая занимается правами человека, 17 ноября одобрил проект резолюции, которая называется "Борьба с героизацией нацизма, неонацизма и другими практиками, которые способствуют эскалации современных форм расизма, расовой дискриминации, ксенофобии и связанной с ними нетерпимости" .
Россия ежегодно представляет документ такого содержания на голосование, на этот раз поддержала 131 страна, 48 воздержались.
Комментируя позицию Вашингтона, заместитель посла США в ООН Стефани Амадео указала, что ее страна безоговорочно осуждает "все формы религиозной и этнической нетерпимости или ненависти во всем мире".
Но "рекомендации этой резолюции ограничить свободу слова, свободу объединений и право на мирные собрания противоречит принципам, закрепленным во Всеобщей декларации прав человека и не могут буит одобрены", подчеркнула американский дипломат.
Также дипломаты, которые выступили против этой резолюции, указали, что Россия прибегает к таким мерам как части политической атаки против Украины, у которой она аннексировала Крым и в которой поддерживает вооруженных сепаратистов.
Напомним, делегация РФ внесла на рассмотрение комитета Генассамблеи резолюцию в борьбе с нацизмом.