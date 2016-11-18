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Україна і США виступили в ООН проти російської резолюції щодо "героїзації нацизму"

Україна і США виступили в ООН проти російської резолюції щодо "героїзації нацизму"

Київ • УНН

 • 19097 перегляди

КИЇВ. 18 листопада. УНН. Три країни, зокрема США та Україна, проголосували проти поданого Росією проекту резолюції ООН, у якому РФ заявляє про засудження “героїзації нацизму”, передає УНН з посиланням на Радіо Свобода.

Третій комітет Генеральної асамблеї ООН, що займається правами людини, 17 листопада схвалив проект резолюції, яка має назву “Боротьба з героїзацією нацизму, неонацизму та іншими практиками, які сприяють ескалації сучасних форм расизму, расової дискримінації, ксенофобії і пов’язаної з ними нетерпимості”.

Росія щороку подає документ такого змісту на голосування, цього разу його підтримала 131 країна, 48 утрималися.

Коментуючи позицію Вашингтона, заступник посла США в ООН Стефані Амадео вказала, що її країна беззастережно засуджує “всі форми релігійної і етнічної нетерпимості або ненависті в усьому світі”.

Але “рекомендації цієї резолюції обмежити свободу вираження поглядів, свободу об’єднань та право на мирні зібрання суперечить принципам, закріпленим у Загальній декларації прав людини і не можуть буит схвалені”, наголосила американський дипломат.

Також дипломати, які виступили проти цієї резолюції, вказали, що Росія вдається до таких заходів як до частини політичної атаки проти України, у якої вона анексувала Крим і в якій підтримує озброєних сепаратистів.

Нагадаємо, делегація РФ внесла на розгляд комітету Генасамблеї резолюцію в боротьбі з нацизмом.

Українські Національні Новини

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