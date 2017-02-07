Украина и США подписали соглашение о FATCA
Киев • УНН
КИЕВ. 7 февраля. УНН. Украина и США во вторник подписали соглашение "О налоговых требованиях к иностранным счетам" (FATCA - Foreign Account Tax Compliance Act), передает УНН.
От Украины соглашение подписал министр финансов Александр Данилюк, со стороны США - американский посол в Украине Мари Йованович.
Соглашение направлено на улучшение выполнения налоговых правил и применение положений закона США "О налоговых требованиях к иностранным счетам" (FATCA) между Украиной и США.
"На сегодняшний день к этому соглашению присоединились около 60 государств, включая страны ЕС, и сейчас присоединяется Украина. Сейчас нашим приоритетом является усиление международного сотрудничества с нашими партнерами в сфере борьбы с уклонением от налогообложения, а также избежания двойного налогообложения", - отметил А.Данилюк .
По его словам, над соглашением работа продолжалась несколько лет и сейчас, благодаря активизации усилий, удалось быстро финализировать процесс и подписать соглашение.
"Это соглашение является важным элементом... в нашем сотрудничестве с США, оно позволяет уменьшить возможности для финансовых махинаций, уклонения от налогов, способствует лучшему обмену информацией между Украиной и США", - сказал А.Данилюк.
По словам М.Йованович, подписание соглашения является важным шагом для Украины и США.
"Это соглашение демонстрирует долгосрочное сотрудничество между нашими странами и наше обязательство по дальнейшему расширению и углублению наших уже крепких и динамических отношений", - добавила она.