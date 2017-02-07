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Україна і США підписали угоду про FATCA

Київ • УНН

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КИЇВ. 7 лютого. УНН. Україна і США у вівторок підписали угоду "Про податкові вимоги до іноземних рахунків" (FATCA - Foreign Account Tax Compliance Act), передає УНН.

Україна і США підписали угоду про FATCA

Від України угоду підписав міністр фінансів Олександр Данилюк, зі сторони США - американський посол в Україні Марі Йованович.

Угода спрямована поліпшення виконання податкових правил й застосування положень закону США "Про податкові вимоги до іноземних рахунків" (FATCA) між Україною та США.

"На сьогодні до цієї угоди долучилися близько 60 держав, включаючи країни ЄС, і зараз долучається Україна. Зараз нашим пріоритетом є посилення міжнародної співпраці з нашими партнерами у сфері боротьби з ухиленням від оподаткування, а також уникнення подвійного оподаткування", - зазначив О.Данилюк.

З його слів, над угодою робота тривала декілька років і зараз, завдяки активізації зусиль, вдалося швидко фіналізувати процес і підписати угоду.

"Ця угода є важливим елементом... у нашій співпраці з США, вона дозволяє зменшити можливості для фінансових махінацій, ухилення від податків, дозволяє кращому обміну інформації між Україною і США", - сказав О.Данилюк.

Зі слів М.Йованович, підписання угоди є важливим кроком для України і США.

"Ця угода демонструє тривалу співпрацу між нашими країнами і наше зобов'язання щодо подальшого розширення і поглиблення наших вже міцних та динамічних відносин", - додала вона.

 

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