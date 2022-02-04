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Украина и Словакия обсудили взаимодействие на фоне рисков безопасности “Северного потока - 2”

Украина и Словакия обсудили взаимодействие на фоне рисков безопасности “Северного потока - 2”

Киев • УНН

 • 12648 просмотра

КИЕВ. 4 февраля. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский в пятницу провел телефонный разговор с Президентом Словацкой Республики Зузаной Чапутовой. Отдельное внимание во время разговора было уделено вопросам энергетической безопасности, пишет УНН со ссылкой на заявление пресс-службы главы государства.

Цитата

“На фоне рисков безопасности, связанных со строительством “Северного потока - 2”, важно тесное взаимодействие Украины и Словакии с целью усиления безопасности энергоснабжения", — заявил Зеленский, которого цитирует пресс-служба.

Сообщается, что во время разговора “было договорено провести переговоры на уровне профильных ведомств по увеличению гарантированных мощностей для транспортировки природного газа на постоянной основе в направлении Словакия — Украина.

Детали

По информации пресс-службы, Глава государства поблагодарил за неизменную солидарность Словакии по поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины.

Собеседники обменялись мнениями о ситуации вокруг нашего государства. Зеленский проинформировал об инициативе украинской стороны относительно активизации переговорного процесса в рамках Нормандского формата и выполнения Минских договоренностей.

Лидеры также затронули вопрос взаимодействия между Украиной и Словакией в сфере безопасности.
Президент Украины высоко оценил поддержку со стороны Словакии европейских и евроатлантических стремлений нашего государства, отмечает пресс-служба.

Добавим

1 февраля впервые в истории начался физический импорт газа из Венгрии в Украину. Ранее импорт осуществляли только с помощью виртуального реверса. Как сообщил гендиректор ООО “Оператор ГТС Украины” (ОГТСУ) Сергей Макогон, венгерское направление стало вторым после Словакии гарантированным маршрутом поставки газа в Украину, в частности на случай отсутствия транзита.

При этом 1 февраля впервые за долгое время “Газпром” начал наращивать поставки газа в Европу, в том числе через Украину. Однако, поставки газа в Европу, к примеру, по газопроводу “Ямал-Европа” снова остановились после короткого восстановления.

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