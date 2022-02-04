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Україна і Словаччина обговорили взаємодію на тлі безпекових ризиків “Північного потоку - 2”

Україна і Словаччина обговорили взаємодію на тлі безпекових ризиків “Північного потоку - 2”

Київ • УНН

 • 12653 перегляди

КИЇВ. 4 лютого. УНН. Президент України Володимир Зеленський у п’ятницю провів телефонну розмову з Президентом Словацької Республіки Зузаною Чапутовою. Окрему увагу під час розмови було приділено питанням енергетичної безпеки, пише УНН з посиланням на заяву пресслужби Глави Держави.

Цитата

“На тлі безпекових ризиків, пов’язаних з будівництвом „Північного потоку — 2“, важливою є тісна взаємодія України й Словаччини з метою посилення безпеки енергопостачання”, — заявив Зеленський, якого цитає пресслужба.

Повідомляється, що під час розмови “було домовлено провести переговори на рівні профільних відомств стосовно збільшення гарантованих потужностей для транспортування природного газу на постійній основі в напрямку Словаччина — Україна.

Деталі

За інформацією пресслужби, Глава держави подякував за незмінну солідарність Словаччини щодо підтримки суверенітету й територіальної цілісності України.

Співрозмовники обмінялися думками щодо безпекової ситуації навколо нашої держави. Зеленський поінформував про ініціативи української сторони стосовно активізації переговорного процесу в межах Нормандського формату та виконання Мінських домовленостей.

Лідери також торкнулися питання взаємодії між Україною та Словаччиною у безпековій сфері.
Президент України високо оцінив підтримку з боку Словаччини європейських та євроатлантичних прагнень нашої держави, зазначає пресслужба.

Додамо

1 лютого вперше в історії розпочався фізичний імпорт газу з Угорщини до України. Раніше імпорт здійснювали лише за допомогою віртуального реверсу. Як повідомив гендиректор ТОВ “Оператор ГТС України” (ОГТСУ) Сергій Макогон, угорський напрямок став другим після Словаччини гарантованим маршрутом постачання газу в Україну, зокрема на випадок відсутності транзиту.

При цьому 1 лютого вперше за довгий час “Газпром” почав нарощувати постачання газу до Європи, у тому числі через Україну. Однак, постачання газу до Європи, до прикладу, газопроводом “Ямал-Європа” знову зупинилось після короткого відновлення.

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