Украина и Германия скоординировали шаги по продвижению инициативы миротворцев ООН на Донбассе

"Было скоординировано дальнейшие шаги с целью продвижения инициативы о размещении миротворческой миссии ООН на всей оккупированной территории Донбасса, включая неконтролируемую участок российско-украинской государственной границы", - говорится в сообщении.

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Как сообщал УНН, в США до сих пор не определились относительно введения миротворцев на Донбасс.