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Україна і Німеччина скоординували кроки з просування ініціативи миротворців ООН на Донбасі

Київ • УНН

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КИЇВ. 24 листопада. УНН. Президент України Петро Порошенко і канцлер Німеччини Ангела Меркель під час зустрічі в Брюсселі скоординували кроки для просування ініціативи про розміщення миротворців ООН на всій окупованій території Донбасу. Про це повідомляє прес-служба АП, передає УНН.

"Було скоординовано подальші кроки з метою просування ініціативи про розміщення миротворчої місії ООН на всій окупованій території Донбасу, включаючи неконтрольовану ділянку українсько-російського державного кордону", - сказано у повідомленні.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Порошенко і Меркель обговорили графік контактів у нормандському форматі

Як повідомляв УНН, у США досі не визначились щодо введення миротворців на Донбас.

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