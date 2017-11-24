Україна і Німеччина скоординували кроки з просування ініціативи миротворців ООН на Донбасі

"Було скоординовано подальші кроки з метою просування ініціативи про розміщення миротворчої місії ООН на всій окупованій території Донбасу, включаючи неконтрольовану ділянку українсько-російського державного кордону", - сказано у повідомленні.

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Як повідомляв УНН, у США досі не визначились щодо введення миротворців на Донбас.