Украина и НАТО выработают общий план реформы ГСЧС

"Техническая модернизация ГСЧС очень важна, украинские спасатели должны быть обеспечены всем, чем необходимо. Поэтому я бы хотел углубить сотрудничество с НАТО именно в этой сфере", - подчеркнул В.Гройсман.

Согласовано, что договоренности, достигнутые во время визита Премьер-министра Украины в Брюссель в феврале 2017 года, относительно технического переоснащения ГСЧС Украины должны быть реализованы в полном объеме. С этой целью заместитель помощника генерального секретаря НАТО по вопросам спасательных операций посетит Украину в мае и проведет ряд соответствующих встреч.

"Давайте с миссией, которая приедет, сделаем два компонента: институциональный и технический. Мы оценим потребности и сделаем общий план реформы ГСЧС. Я готов его утвердить правительством", - подчеркнул В.Гройсман.

Заместитель генерального секретаря НАТО Роуз Геттемюллер, учитывая масштабность российских провокаций в Украине, предложила обновить Рекомендации Группы консультативной поддержки НАТО по защите критической инфраструктуры.

Глава правительства также поблагодарил за помощь НАТО в ресурсном обеспечении, необходимом для урегулирования чрезвычайной ситуации в Балаклее, где на территории военного склада произошли взрывы боеприпасов.

Напомним, ГСЧС получит 53,3 млн грн на авиационную технику для тушения пожаров.