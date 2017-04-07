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Україна і НАТО напрацюють спільний план реформи ДСНС

Україна і НАТО напрацюють спільний план реформи ДСНС

Київ • УНН

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КИЇВ. 7 квітня. УНН. Україна та НАТО напрацюють спільний план реформи Державної служби з надзвичайних ситуацій України, що включатиме її інституційне та технічне оновлення. Про це домовилися Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман під час зустрічі із заступником Генерального секретаря НАТО Роуз Геттемюллер, передає УНН з посиланням на прес-службу відомства.

"Технічна модернізація ДСНС дуже важлива, українські рятувальники мають бути забезпечені усім, чим необхідно. Тому я би хотів поглибити співробітництво з НАТО саме у цій сфері", - наголосив В.Гройсман.

Погоджено, що домовленості, досягнуті під час візиту Прем'єр-міністра України до Брюсселя у лютому 2017 року, стосовно технічного переоснащення ДСНС України мають бути реалізовані у повному обсязі. З цією метою заступник помічника Генерального секретаря НАТО з питань рятувальних операцій відвідає Україну у травні та проведе низку відповідних зустрічей.

"Давайте з місією, яка приїде, зробимо два компоненти: інституційний і технічний. Ми оцінимо потреби і зробимо спільний план щодо реформи ДСНС. Я готовий його затвердити Урядом", - наголосив В.Гройсман.

Заступник генерального секретаря НАТО Роуз Геттемюллер, враховуючи масштабність російських провокацій в Україні, запропонувала оновити Рекомендації Групи консультативної підтримки НАТО щодо захисту критичної інфраструктури.

Глава уряду також подякував за допомогу НАТО у ресурсному забезпеченні, необхідному для врегулювання надзвичайної ситуації в Балаклії, де на території військового складу сталися вибухи боєприпасів.

Нагадаємо, ДСНС отримає 53,3 млн грн на авіаційну техніку для гасіння пожеж.

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