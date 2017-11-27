Украина и Грузия подписали два меморандума в сфере кадастра и оборота медикаментов

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Советник Трампа по нацбезопасности: переговоры с Украиной "продвигаются"
13:18 • 5826 просмотра

Советник Трампа по нацбезопасности: переговоры с Украиной "продвигаются"

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
13:14 • 7019 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

В Париже собрались на встречу для обсуждения поддержки Украины: Франция сделала первые заявления
11:17 • 84683 просмотра

В Париже собрались на встречу для обсуждения поддержки Украины: Франция сделала первые заявления

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11:14 • 77198 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 90269 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 120747 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
10 марта, 18:32 • 115776 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
10 марта, 15:15 • 146100 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 107435 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 108848 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

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Украина и Грузия подписали два меморандума в сфере кадастра и оборота медикаментов

Украина и Грузия подписали два меморандума в сфере кадастра и оборота медикаментов

Киев  •  УНН

 • 11271 просмотра

КИЕВ. 27 ноября. УНН. Правительства Грузии и Украины подписали два меморандума о взаимопонимании в сфере развития систем земельных кадастров и в сфере контроля оборота лекарственных средств. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу Кабмина.

"В рамках визита делегации правительства Грузии и Украины подписали два меморандума - о взаимопонимании в сфере развития систем земельных кадастров и в сфере контроля оборота лекарственных средств", - говорится в сообщении.

Как отмечается, важными направлениями сотрудничества между странами является топливно-энергетический сектор, в том числе развитие проекта Евро-Азиатского нефтетранспортного коридора (ЕАНТК), агросектор, транспорт, прежде всего в сегменте грузовых перевозок, здравоохранение, туризм, развитие малого и среднего предпринимательства.

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"Украина занимает 5 место среди торговых партнеров Грузии. Объем украинского экспорта в Грузию за 9 месяцев текущего года составил 296,8 млн долл. США (рост - 9,4%). Основные статьи - табак и промышленные заменители табака, черные металлы, мясо и съедобные субпродукты, алкогольные и безалкогольные напитки, продукты пищевой промышленности, сахар и кондитерские изделия из сахара.

Объем грузинского импорта в Украину за 9 месяцев года составил 49 млн долл. Основной статьей импорта стали алкогольные и безалкогольные напитки и удобрения.

Напомним, Украина и Грузия будут укреплять взаимодействие в рамках международных организаций.

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