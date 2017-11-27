Україна і Грузія підписали два меморандуми у сфері кадастру і обігу медикаментів

"У рамках візиту делегації уряди Грузії та України підписали два меморандуми - про взаєморозуміння в сфері розвитку систем земельних кадастрів та в сфері контролю обігу лікарських засобів", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, важливими напрямками співробітництва між країнами є паливно-енергетичний сектор, в тому числі розвиток проекту Євро-Азіатського нафтотранспортного коридору (ЄАНТК), агросектор, транспорт, передусім в сегменті вантажних перевезень, охорона здоров'я, туризм, розвиток малого та середнього підприємництва.

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"Україна посідає 5 місце серед торгівельних партнерів Грузії. Обсяг українського експорту в Грузію за 9 місяців поточного року становив 296,8 млн дол. США (зростання - 9,4%). Основні статті - тютюн та промислові замінники тютюну, чорні метали, м’ясо та їстівні субпродукти, алкогольні та безалкогольні напої, продукти харчової промисловості, цукор і кондитерські вироби з цукру.

Обсяг грузинського імпорту в Україну за 9 місяців року становив 49 млн дол. Основною статтею імпорту стали алкогольні та безалкогольні напої та добрива.

Нагадаємо, Україна та Грузія зміцнюватимуть взаємодію у межах міжнародних організацій.