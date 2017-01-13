Украина и Бельгия обсудили сотрудничество в сфере кинематографии
Киев • УНН
КИЕВ. 13 января. УНН. Министр культуры Украины Евгений Нищук обсудил сотрудничество в сфере кинематографии с режиссером и основателем компании Artemis Production SA Патриком Кине и режиссером, продюсером, председателем бельгийского Продакшн Wild Tribe Films Олиаса Барко. Об этом сообщает пресс-служба Минкульта, передает УНН.
Во время встречи стороны обсудили опыт сотрудничества между украинскими и зарубежными продюсерами, а именно съемки художественного фильма "Полина" в ко-продукции Украины, Бельгии и Франции, режиссером которого выступил О.Барко.
Е.Нищук отметил, что сотрудничество между двумя странами достаточно плодотворное и эффективное, и Украина заинтересована в углублении сотрудничества в сфере кинематографии. Он также предложил ввести обмен опытом между специалистами, в том числе устройство мастер-классов и лекций, а также обмен студентами за счет стипендий и грантов.
П.Кине согласился с министром культуры и подчеркнул важность сотрудничества в сфере кинематографии между Бельгией и Украиной.
"Да, обмен опытом был бы очень полезным. Мы высоко оценили профессионализм украинской команды при съемках фильма "Полина" и хотели бы сотрудничать в дальнейшем", - сказал он.
Также участники встречи обсудили возможность съемки новой киноленты в Украине, которая имеет большой творческий и профессиональный потенциал, а также яркий спектр локаций для проведения съемок.