Україна і Бельгія обговорили співпрацю у сфері кінематографії
Київ • УНН
КИЇВ. 13 січня. УНН. Міністр культури України Євген Нищук обговорив співпрацю у сфері кінематографії з режисером і засновником компанії Artemis Production SA Патріком Кіне та режисером, продюсером, головою бельгійського продакшина Wild Tribe Films Оліасом Барко. Про це повідомляє прес-служба Мінкульту, передає УНН.
Під час зустрічі сторони обговорили досвід співпраці між українськими та закордонними продюсерами, а саме зйомки художнього стрічки “Поліна” у ко-продукції України, Бельгії та Франції, режисером якого виступив О.Барко.
Є.Нищук зазначив, що співпраця між двома країнами є досить плідною і ефективною, і Україна зацікавлена у поглиблені співробітництва у сфері кінематографії. Він також запропонував запровадити обмін досвідом між фахівцями, зокрема влаштування майстер-класів та лекцій, а також обмін студентами за рахунок стипендій і грантів.
П.Кіне погодився з міністром культури і наголосив на важливості співпраці у сфері кінематографії між Бельгією та Україною.
“Так, обмін досвідом був би дуже корисним. Ми високо оцінили професіоналізм української команди при зйомках кінострічки „Поліна“ і хотіли б співпрацювати надалі”, — сказав він.
Також учасники зустрічі обговорили можливість зйомки нової кінострічки в Україні, яка має великий творчий та фаховий потенціал, а також яскравий спектр локацій для проведення зйомок.