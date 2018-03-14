Украина и Австрия подписали соглашение о сотрудничестве в сфере образования и культуры
Киев • УНН
КИЕВ. 14 марта. УНН. Переговоры между президентами Австрии и Украины отличились подписанием соглашения о сотрудничестве между Австрией и Украиной в образовательной и культурной сферах. Об этом во время мероприятий в рамках официального визита президента Австрии Александра Ван дер Беллена в Украине заявил Президент Украины Петр Порошенко, передает корреспондент УНН.
“Сегодняшние переговоры отметились подписанием соглашения о сотрудничестве между Австрией и Украиной в образовательной и культурной сферах. Этим соглашением открываются новые возможности для сотрудничества между нашими вузами и научными учреждениями”, — сообщил П.Порошенко.
Он добавил, что соглашение предусматривает открытие в Вене одного из первых филиалов украинского института.
“По моему поручению МИД разработало совершенно новую концепцию украинского института, и мне приятно констатировать, что один из первых украинских институтов открывается именно в Вене. Эти институты будут обеспечивать культурное присутствие Украины в ЕС и в Австрии частности”, - резюмировал Порошенко.
Как сообщал УНН, в Украине приехал федеральный президент Республики Австрия.