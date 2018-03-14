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Україна і Австрія підписали угоду про співпрацю в освітній і культурній сферах

Україна і Австрія підписали угоду про співпрацю в освітній і культурній сферах

Київ • УНН

 • 8734 перегляди

КИЇВ. 14 березня. УНН. Переговори між президентами Австрії і України відзначились підписанням угоди про співпрацю між Австрією і Україною в освітній і культурній сферах. Про це під час заходів в рамках офіційного візиту президента Австрії Александра Ван дер Беллена в Україну заявив Президент України Петро Порошенко, передає кореспондент УНН.

“Сьогоднішні переговори відзначились підписанням угоди про співпрацю між Австрією і Україною в освітній і культурній сфері. Цією угодою відкриваються нові можливості для співпраці між нашими вищими навчальними закладами та науковими установами”, — повідомив П.Порошенко.

Він додав, що угода передбачає відкриття у Відні одного з перших філіалів українського інституту.

“За моїм дорученням МЗС розробило абсолютно нову концепцію українського інституту, і мені приємно констатувати, що один із перших українських інститутів відкривається саме у Відні. Ці інститути будуть забезпечувати культурну присутність України в ЕС і в Австрії зокрема”, — резюмував П.Порошенко.

Як повідомляв УНН, в Україну приїхав федеральний президент Республіки Австрія.

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