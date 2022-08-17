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Украина готова к отопительному сезону на 73%

Киев • УНН

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КИЕВ. 17 августа. УНН. Средний показатель готовности Украины к отопительному сезону составляет 73%, пишет УНН  со ссылкой на сообщение Правительства.

Украина готова к отопительному сезону на 73%

Детали

Правительство провело селекторное совещание с руководителями областей под председательством премьер-министра Дениса Шмыгаля.

Глава Правительства отметил, что Украина, как и Европа, готовится к самому сложному отопительному сезону. Он напомнил, что в Европейском Союзе было согласовано добровольное уменьшение потребления энергоресурсов на 15%.

Цитата

«Европа реагирует на энергетические вызовы, на сложность прохождения отопительного сезона в связи с войной в Украине и кризисом, вызванным российской федерацией. Украина должна предложить ответ на вызовы, с которыми мы столкнемся в течение осенне-зимнего периода», — отметил Денис Шмыгаль.

Министр развития общин и территорий Алексей Чернышев проинформировал о реализации мер, направленных на уменьшение потребления энергоресурсов в Украине. В частности, перевод теплогенерирующих предприятий на альтернативные виды энергии, бытовая термомодернизация, реализация программ Фонда энергоэффективности.

По информации Минрегиона, подготовка к отопительному сезону идет согласно плану, а состояние готовности объектов жилищного фонда уже составляет 72%, тепловых сетей — 74%. Также идет активное восстановление поврежденной инфраструктуры.

Кроме того, в Министерстве развития общин и территорий сообщили, что Украина накопила 12,6 млрд кубометров газа и 1,89 млн тонн угля. Области также предоставили комплексные планы оперативного реагирования в кризисных ситуациях, которые могут возникнуть при прохождении осенне-зимнего периода.

В Министерстве защиты окружающей среды и природных ресурсов сообщили, что все лесхозы имеют соответствующие планы, и сегодня государство имеет возможность заготовить 2,3 млн кубических метров древесины.

Шмыгаль поручил областным администрациям совместно с органами местного самоуправления обеспечить создание резервных запасов материалов, оборудования и топлива.

Дополнение

В газоснабжающей компании "Нафтогаз Украины" заявили, что их клиенты – бытовые потребители до конца апреля 2023 года будут платить 7,96 грн за куб. м газа – тариф зафиксирован.

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