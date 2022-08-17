У Нафтогазі обіцяють взимку зберегти зафіксовану ціну на газ: скільки треба буде платити
Київ • УНН
КИЇВ. 17 серпня. УНН. У газопостачальній компанії "Нафтогаз України" заявили, що їхні клієнти - побутові споживачі до кінця квітня 2023 року платитимуть 7,96 грн за куб. м газу - тариф зафіксований, пише УНН.
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"Опалювальний сезон" — страшні для українців слова, утім, підстав для хвилювання немає. Адже тарифний план "Фіксований" — 7,96 грн/куб. м — діє до кінця квітня 2023 року. Варто зазначити, що ціна незмінна й довоєнна", - йдеться у повідомленні.
Деталі
При цьому у Нафтогазі зазначають, що от у Європі тариф зріс. Наприклад, нещодавно в Литві ціна сягнула 1,02 євро/куб. м, або близько 42 грн, у Молдові — 22,99 лея/куб. м, або майже 44 грн, а в Польщі — 6,64 злотих, або понад 53 грн. "Серед причин зростання — збільшення закупівельної ціни природного газу на європейському ринку та газовий шантаж росії", - наголосили у компанії.
Також у компанії закликали "сумлінно" сплачувати рахунки, "адже сьогодні це надважливо". "До того ж 7,96 грн — це незначні гроші в сучасних українських реаліях", - вказали у Нафтогазі, зауваживши, що "кожен сплачений рахунок" - це у тому числі "стабільний опалювальний сезон 2022/2023".
Доповнення
З 1 травня цього року для мільйонів українців змінили постачальника газу. Замість приватних регіональних газзбутів паливо почала постачати державнна компанія «Нафтогаз України».