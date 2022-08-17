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В Нафтогазе обещают зимой сохранить зафиксированную цену на газ: сколько нужно будет платить

Киев • УНН

 • 185971 просмотра

КИЕВ. 17 августа. УНН. В газоснабжающей компании "Нафтогаз Украины" заявили, что их клиенты – бытовые потребители до конца апреля 2023 года будут платить 7,96 грн за куб. м газа – тариф зафиксирован, пишет УНН.

В Нафтогазе обещают зимой сохранить зафиксированную цену на газ: сколько нужно будет платить

Цитата

"Отопительный сезон" — страшные для украинцев слова, впрочем, оснований для волнения нет. Ведь тарифный план "Фиксированный" — 7,96 грн/куб. м — действует до конца апреля 2023 года. Следует отметить, что цена неизменна и довоенная", - говорится в сообщении.

Детали

При этом в "Нафтогазе" отмечают, что вот в Европе тариф вырос. К примеру, недавно в Литве цена достигла 1,02 евро/куб. м, или около 42 грн, в Молдове — 22,99 лея/куб. м, или почти 44 грн, а в Польше — 6,64 злотых, или более 53 грн. "Среди причин роста — увеличения закупочной цены природного газа на европейском рынке и газовый шантаж россии", - подчеркнули в компании.

Также в компании призвали "добросовестно" оплачивать счета, "ведь сегодня это сверхважно". "К тому же 7,96 грн — это незначительные деньги в современных украинских реалиях", - указали в Нафтогазе, заметив, что "каждый уплаченный счет" - это в том числе "стабильный отопительный сезон 2022/2023".

Дополнение

С 1 мая этого года для миллионов украинцев сменили поставщика газа. Вместо частных региональных газсбытов топливо начала поставлять государственная компания «Нафтогаз Украины».

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