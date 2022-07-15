Українців масово перевели на нового постачальника газу: "Нафтогаз" пояснив, як тепер платити

Цитата



«Газопостачальна компанія «Нафтогаз України» нагадує про важливість оплати комунальних послуг. Кожен має брати на себе відповідальність та дбати про економіку й інфраструктуру країни. Закликаємо вас використовувати онлайн-сервіси для розрахунку з Нафтогазом. Уникайте скупчення людей і черг задля вашої безпеки», - ідеться в повідомленні.



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Так, заплатити за газ можна:

• в особистому кабінеті на my.gas.ua;

• у чатботі GASUA у Viber, Telegram та NaftogazGasSupply Facebook Messenger;

• через сайти та мобільні додатки банків;

• за допомогою платіжних систем (Portmone, LiqPay, EasyPay, iPay, Apple Pay, Google Pay).

«Ми щиро дякуємо всім, хто платить за спожитий обсяг! Саме сумлінність українців дає можливість працювати нам і підтримувати нашу державу в цей непростий час», - резюмували у компанії.

Раніше

З 1 травня цього року для мільйонів українців змінили постачальника газу. Замість приватних регіональних газзбутів паливо почала постачати державнна компанія «Нафтогаз України».

Доповнення

Кабінет міністрів України затвердив постанову, згідно з якою "Нафтогаз" на час воєнного стану та 6 місяців після його завершення буде постачати блакитне паливо операторам газорозподільних систем за фіксованою ціною.

НАК "Нафтогаз України" дозволили відкрити кредитну лінію на 300 млн євро у Європейського банку реконструкції та розвитку на закупівлю газу.