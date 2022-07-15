Українців масово перевели на нового постачальника газу: "Нафтогаз" пояснив, як тепер платити
Київ • УНН
КИЇВ. 15 липня. УНН. ГК «Нафтогаз України», яка обслуговує велику частину населення країни, пояснила, як сплачувати за газ після зміни постачальників. Про це повідомляється в пресслужбі компанії у Facebook, інформує УНН.
Цитата
«Газопостачальна компанія «Нафтогаз України» нагадує про важливість оплати комунальних послуг. Кожен має брати на себе відповідальність та дбати про економіку й інфраструктуру країни. Закликаємо вас використовувати онлайн-сервіси для розрахунку з Нафтогазом. Уникайте скупчення людей і черг задля вашої безпеки», - ідеться в повідомленні.
Деталі
Так, заплатити за газ можна:
• в особистому кабінеті на my.gas.ua;
• у чатботі GASUA у Viber, Telegram та NaftogazGasSupply Facebook Messenger;
• через сайти та мобільні додатки банків;
• за допомогою платіжних систем (Portmone, LiqPay, EasyPay, iPay, Apple Pay, Google Pay).
«Ми щиро дякуємо всім, хто платить за спожитий обсяг! Саме сумлінність українців дає можливість працювати нам і підтримувати нашу державу в цей непростий час», - резюмували у компанії.
Раніше
З 1 травня цього року для мільйонів українців змінили постачальника газу. Замість приватних регіональних газзбутів паливо почала постачати державнна компанія «Нафтогаз України».
Доповнення
Кабінет міністрів України затвердив постанову, згідно з якою "Нафтогаз" на час воєнного стану та 6 місяців після його завершення буде постачати блакитне паливо операторам газорозподільних систем за фіксованою ціною.
НАК "Нафтогаз України" дозволили відкрити кредитну лінію на 300 млн євро у Європейського банку реконструкції та розвитку на закупівлю газу.