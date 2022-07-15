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Украинцев массово перевели на нового поставщика газа: "Нафтогаз" объяснил, как теперь платить

Киев • УНН

 • 524244 просмотра

КИЕВ. 15 июля. УНН. ГК «Нафтогаз Украины», обслуживающий большую часть населения страны, объяснила, как платить за газ после смены поставщика. Об этом сообщается в пресс-службе компании в Facebook, информирует УНН.

Цитата

«Газоснабжающая компания «Нафтогаз Украины» напоминает о важности оплаты коммунальных услуг. Каждый должен брать на себя ответственность и заботиться об экономике и инфраструктуре страны. Призываем вас использовать онлайн-сервисы для расчета с Нафтогазом. Избегайте скопления людей и очередей ради вашей безопасности», – говорится в сообщении.

Детали

Так, заплатить за газ можно:

• в личном кабинете на my.gas.ua;
• в чате GASUA в Viber, Telegram и NaftogazGasSupply Facebook Messenger;
• через сайты и мобильные приложения банков;
• с помощью платежных систем (Portmone, LiqPay, EasyPay, iPay, Apple Pay, Google Pay).

«Мы искренне благодарим всех, кто платит за потребленный объем! Именно добросовестность украинцев дает возможность работать нам и поддерживать наше государство в это непростое время», - резюмировали в компании.

Ранее

С 1 мая этого года для миллионов украинцев сменили поставщика газа. Вместо частных региональных газсбытов топливо начала поставлять государственная компания «Нафтогаз Украины».

Дополнение 

Кабинет министров Украины утвердил постановление, согласно которому "Нафтогаз" на время военного положения и 6 месяцев после его завершения будет поставлять голубое топливо операторам газораспределительных систем по фиксированной цене.

НАК "Нефтегаз Украины" разрешили открыть кредитную линию на 300 млн евро у Европейского банка реконструкции и развития на закупку газа.

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