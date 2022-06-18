В Україні зафіксували ціну на постачання від "Нафтогазу": на який період

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“Під час засідання Кабінету міністрів затвердили постанову, відповідно до якої „Нафтогаз“ на час воєнного стану та 6 місяців після його завершення буде постачати блакитне паливо операторам газорозподільних систем за фіксованою ціною”, — написав Шмигаль.

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За його словами, більшість цих операторів зараз перейшли у власність держави.

“Рішення Уряду — ще один крок до стабільних поставок газу всім споживачам та стабільної роботі нашої газотранспортної системи”, — зазначив Шмигаль.

Доповнення

Кабінет міністрів України вніс зміни до політики власності НАК “Нафтогаз України”, якою передбачено, що забезпечення наступного опалювального сезону буде досягнуто шляхом використання потенціалу підземних сховищ природного газу.

Раніше Кабінет міністрів України ухвалив рішення, що ТЕЦ, ОСББ та інші виробники тепла отримуватимуть газ за фіксованою ціною.