В Україні зафіксували ціну на постачання від "Нафтогазу": на який період

ukru
Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський
18:40 • 36043 перегляди

Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський

1 квітня, 17:04 • 82381 перегляди

Трамп розчарований лідерами України та росії - Білий дім

1 квітня, 12:21 • 122170 перегляди

Україна отримала ще €3,5 млрд від ЄС у межах Ukraine Facility

Ексклюзив
1 квітня, 11:39 • 173662 перегляди

НАБУ “затримало” малолітніх дітей на трасі під Києвом - телефонувати адвокату заборонили, посилаючись на наказ керівництва

Ексклюзив
1 квітня, 10:23 • 170925 перегляди

Пособництво рф: прокуратура назвала регіони-лідери за кількістю злочинів

Ексклюзив
1 квітня, 10:07 • 170569 перегляди

Виробники ліків сплачують найменше податків серед фармацевтичної галузі - ДПС

Ексклюзив
1 квітня, 09:22 • 147900 перегляди

"Прослушка" в офісі адвокатів: Національна Асоціація подала заяву до Генпрокурора та ДБР про грубий злочин з боку НАБУ

1 квітня, 08:59 • 115441 перегляди

Україна буде працювати з США для досягнення взаємоприйнятного тексту угоди про копалини - Сибіга

Ексклюзив
1 квітня, 07:46 • 108642 перегляди

НАБУ встановило "прослушку" в офісі столичних адвокатів - безпрецедентне порушення адвокатської таємниці

1 квітня, 05:30 • 308620 перегляди

Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+8°
2.7 м/с
93 %
745 мм
Невеликий дощ, очікується, що дощ триватиме протягом наступних 2 годин
Популярнi новини

У рейтинг найбагатших людей світу за версією Forbes потрапили шість українців: імена

1 квітня, 15:11 • 31961 перегляди

Через погодні умови та близькі вибухи: у Харкові замінили прапор на найвищому флагштоку

1 квітня, 15:15 • 42709 перегляди

Військові знову можуть придбати квитки зі спецрезерву Укрзалізниці в Армія+

1 квітня, 15:34 • 34547 перегляди

Окупанти завдали десятки ударів по Дніпропетровщині: серед постраждалих 14-річний хлопчик

1 квітня, 16:13 • 30191 перегляди

Четверта частина саги "Людина-павук" з Томом Голландом у головній ролі отримала офіційну назву та дату виходу

1 квітня, 16:49 • 39495 перегляди
Публікації

“Масштабне оновлення продовжується”: АРМА знайшло нове виправдання для неефективного реєстру арештованих активів

1 квітня, 13:38 • 182913 перегляди

Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки

1 квітня, 05:30 • 308623 перегляди

"День визволення Америки" – коли вступають в силу мита Трампа і що варто про це знати

31 березня, 10:29 • 569750 перегляди

Енергії тижня після затемнення: аналіз, пауза та переосмислення
Ексклюзив

31 березня, 05:38 • 513525 перегляди

Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

29 березня, 14:28 • 714120 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Володимир Зеленський

Дональд Трамп

Анналена Бербок

Ілон Маск

Андрій Сибіга

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Німеччина

Київ

Франція

Реклама
УНН Lite

Четверта частина саги "Людина-павук" з Томом Голландом у головній ролі отримала офіційну назву та дату виходу

1 квітня, 16:49 • 39495 перегляди

Меган Маркл рекламує свої джеми, публікуючи фотографії "за лаштунками"

1 квітня, 13:05 • 92392 перегляди

Стендап-комік Алла Волкова народила первістка: перше фото

1 квітня, 11:05 • 120023 перегляди

"Вона тепер моя": Марк Цукерберг купив сорочку, яку носив його кінодвійник

1 квітня, 07:47 • 143038 перегляди

Чотири байопіки про Beatles анонсували на 2028 рік: розкрито зірковий акторський склад

1 квітня, 06:11 • 156565 перегляди
Актуальне

MIM-104 Patriot

Безпілотний літальний апарат

IRIS-T

Зенітна установка Gepard

Фокс Ньюс

В Україні зафіксували ціну на постачання від "Нафтогазу": на який період

В Україні зафіксували ціну на постачання від "Нафтогазу": на який період

Київ • УНН

 • 333260 перегляди

КИЇВ. 18 червня. УНН. Кабінет міністрів України затвердив постанову, згідно з якою "Нафтогаз" на час воєнного стану та 6 місяців після його завершення буде постачати блакитне паливо операторам газорозподільних систем за фіксованою ціною. Про це повідомив Прем‘єр-міністр України Денис Шмигаль, передає УНН.

Цитата

“Під час засідання Кабінету міністрів затвердили постанову, відповідно до якої „Нафтогаз“ на час воєнного стану та 6 місяців після його завершення буде постачати блакитне паливо операторам газорозподільних систем за фіксованою ціною”, — написав Шмигаль.

Деталі

За його словами, більшість цих операторів зараз перейшли у власність держави.

“Рішення Уряду — ще один крок до стабільних поставок газу всім споживачам та стабільної роботі нашої газотранспортної системи”, — зазначив Шмигаль.

Доповнення

Кабінет міністрів України вніс зміни до політики власності НАК “Нафтогаз України”, якою передбачено, що забезпечення наступного опалювального сезону буде досягнуто шляхом використання потенціалу підземних сховищ природного газу.

Раніше Кабінет міністрів України ухвалив рішення, що ТЕЦ, ОСББ та інші виробники тепла отримуватимуть газ за фіксованою ціною.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Економіка
Bitcoin
$85,098.20
Золото
$3,144.90
Tesla
$268.93
Brent
$74.42
S&P 500
$5,597.74
Газ TTF
$42.45
Ethereum
$1,911.90