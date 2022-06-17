В Уряді пояснили, як забезпечать постачання газу для стабільності опалювального сезону

Цитата

“Забезпечення безпечного постачання енергії, зокрема природного газу, буде досягнуто шляхом використання потенціалу підземних сховищ природного газу, забезпечення наявності станом на 1 жовтня 2022 року природного газу в сховищах в обсязі, достатньому для стабільного проходження осінньо-зимового періоду 2022/23 року, в тому числі задоволення потреб побутових споживачів та підприємств теплопостачання, але не менш як 19 млрд. куб. метрів”, – йдеться в повідомленні.

Деталі

Окрім цього, з резервного фонду держбюджету виділено 243 460 593 гривень на покриття витрат центральних органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, сплачених організаціями державної і комунальної форми власності за комунальні послуги, спожиті у будівлях, що перебувають на їх балансі, і в яких в умовах воєнного стану на безоплатній основі розміщувалися тимчасово переміщені особи за березень 2022.

Доповнення

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що поставив перед Урядом завдання, аби ціни на газ та електрику в наступному опалювальному сезоні - не змінилися.